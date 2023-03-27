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Объем малых закупок госкомпаний у субъектов МСП за год вырос до 375 млрд рублей
В 2022 году общая сумма закупок малого объема по 223-ФЗ (до 500 тыс. рублей) достигла 375,3 млрд рублей.
Объем закупок малого объема (до 500 000 рублей) госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам прошлого года составил 375 млрд рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2021 годом, когда этот показатель находился на уровне 194 млрд рублей, - рассказали в пресс-службе "Корпорации МСП".
"Интерес малого и особенно микробизнеса к закупкам малого объема обусловлен упрощенными требованиями к их участникам и проходит без лишней бюрократии. Благодаря этому поставщиками могут выступать даже предприниматели, недавно начавшие свое дело, и самозанятые", – заявил гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич.
В "Корпорации МСП" отметили, что с апреля 2022 года на цифровой платформе МСП.РФ действует "Витрина закупок малого объема", через этот сервис в общей сложности было заключено 2800 договоров на сумму свыше 4,1 млрд руб. Сейчас на этой платформе собирается информация с 78 электронных площадок и из корпоративных интернет-магазинов, - отметил Исаевич.
Отмечается, что этим сервисом чаще всего пользуются предприниматели, которые заняты в розничной и оптовой торговле (33,1%), строительстве (10,5%), разработке компьютерного программного обеспечения (5,2%), а также те, которые работают в сфере архитектуры и инженерно-технического проектирования (3,5%).
Сейчас компании с государственным участием обязаны совершать у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема. Эти нормы распространяются на все госкомпании, общее число которых составляет около 20 тысяч. Мониторинг соблюдения установленной квоты ведет Корпорация МСП вместе с регионами, - передает РИА Новости.
"Интерес малого и особенно микробизнеса к закупкам малого объема обусловлен упрощенными требованиями к их участникам и проходит без лишней бюрократии. Благодаря этому поставщиками могут выступать даже предприниматели, недавно начавшие свое дело, и самозанятые", – заявил гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич.
В "Корпорации МСП" отметили, что с апреля 2022 года на цифровой платформе МСП.РФ действует "Витрина закупок малого объема", через этот сервис в общей сложности было заключено 2800 договоров на сумму свыше 4,1 млрд руб. Сейчас на этой платформе собирается информация с 78 электронных площадок и из корпоративных интернет-магазинов, - отметил Исаевич.
Отмечается, что этим сервисом чаще всего пользуются предприниматели, которые заняты в розничной и оптовой торговле (33,1%), строительстве (10,5%), разработке компьютерного программного обеспечения (5,2%), а также те, которые работают в сфере архитектуры и инженерно-технического проектирования (3,5%).
Сейчас компании с государственным участием обязаны совершать у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема. Эти нормы распространяются на все госкомпании, общее число которых составляет около 20 тысяч. Мониторинг соблюдения установленной квоты ведет Корпорация МСП вместе с регионами, - передает РИА Новости.