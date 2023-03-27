В России
53 минуты назад
Росгидромет заявил о резком росте концентрации парниковых газов
Анализ ученых показал ускорение в приземном слое атмосферы темпов роста выбросов парниковых газов по итогам прошлого года.
Концентрация парниковых газов, в первую очередь углекислого газа (CO2) и метана (CH4), в атмосфере РФ в 2022 году стала расти быстрее, - говорится в докладе Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) об особенностях климата на территории России в указанный период.
Уточняется, что данные о концентрации парниковых газов собирают в России на пяти станциях на основе измерений в приземном слое атмосферы. Три станции — в Териберке, Тикси и Новом Порту — расположены в Арктической зоне. Две находятся в Центральном районе европейской части страны — в Обнинске (Калужская область) и Приокско-Террасном биосферном заповеднике (Московская область), - передает РБК.
Станции в Териберке и Тикси находятся в условиях, близких к фоновым, и входят в систему станций Глобальной службы атмосферы Всемирной метеорологической организации (ВМО). Станции в Обнинске и Приокско-Террасном биосферном заповеднике расположены примерно в 110 км от Москвы и подвержены влиянию региональных источников выбросов (промышленных предприятий, транспорта и т.д.). Станция в Новом Порту считается труднодоступной. Из-за отсутствия доступа наземного транспорта в период с октября по декабрь наблюдения на ней завершены не были.
Измерения на арктических станциях, в удалении от возможных антропогенных источников парниковых газов, характеризуют состояние их природных источников и поглотителей, - пояснили в пресс-службе Росгидромета. При этом станции Териберка и Тикси показывают потоки парниковых газов как на суше, так и в океане. Станции же на интенсивно освоенной европейской части страны характеризуют суммарные потоки — естественные и антропогенные, причем отделить одни от других маловероятно.
Данные с фоновых станций по концентрации CO2 в целом репрезентативны для всей страны и даже всего мира, поскольку это долгоживущий и хорошо перемешиваемый газ, отметили в пресс-службе. В случае с CH4 наблюдается более неравномерное распределение, могут быть локальные природные источники метана — как на суше, так и в океане.
Увеличение концентрации в России как СО2, так и СН4 продолжается, констатирует Росгидромет. Уровень концентрации СО2 в атмосфере северных широт достиг в прошлом году очередного максимума. Среднегодовое значение на фоновых станциях в Териберке и Тикси превысило 422 млн-1, а максимальные за год концентрации, наблюдаемые в зимние месяцы, приближались к 430 млн-1. Уровень концентрации и амплитуда сезонного хода на этих станциях близки к данным станции "Барроу" (США, Арктическая зона), - подчеркивают в ведомстве.
По данным фоновых станций, в прошлом году темпы роста концентрации СО2 возросли по сравнению с 2020 и 2021 годами, говорится в докладе. Увеличение концентрации за последний истекший год составило 3,4–3,5 млн-1, что существенно выше среднеглобальной скорости роста за предыдущие десять лет. Это также значительно выше показателя глобального прироста за 2021-й (2,5 млн-1) и на российских арктических станциях (2,6 млн-1).
Среднегодовая концентрация метана на российских северных станциях в прошлом году также достигла рекордных значений, приблизившись к 2020 млрд-1. Как отмечает Росгидромет, тенденция к повышенному росту СН4 начала проявляться с 2019 года. Тогда на станции в Тикси регистрировались высокие значения концентрации в период максимума природной эмиссии в августе—сентябре. В 2020-м значения СН4 там оставались высокими до конца года, и эта тенденция начала прослеживаться на станции в Териберке.
В прошлом году метеорологи зафиксировали сильное увеличение концентрации метана на станции в Териберке (на 20 млрд-1 за год) и замедление прироста на станции в Тикси, при этом уровень концентрации CH4 на обеих сравнялся.
Концентрация метана растет все быстрее не только в российской Арктике, но и в глобальном масштабе. Так, по данным ВМО, в 2020 и 2021 годах были зафиксированы наибольшие внутригодовые увеличения содержания метана в атмосфере (15 и 18 млрд-1 соответственно) с момента развертывания систематических измерений в начале 1980-х.
Станции, подверженные влиянию региональных источников, также демонстрируют рост концентрации СО2. В прошлом году среднегодовые значения концентрации СО2 составили 447,5 млн-1 в Приокско-Террасном биосферном заповеднике и 433 млн-1 в Обнинске. Среднегодовая концентрация метана на этих станциях была 2036,9 млрд-1 и 2115 млрд-1 соответственно.
Однозначной причиной глобального потепления служит человеческая деятельность, в основном связанная с выбросами парниковых газов, говорится в 6-м докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) (.pdf). Выбросы парниковых газов растут из-за использования ископаемого топлива, изменений в землепользовании, образе жизни и моделях потребления и производства.
Основными драйверами изменения выбросов в России служат общие тенденции развития экономики, интегральным показателем которых выступают изменение ВВП, сдвиги в структуре ВВП, изменение энергоэффективности, а также общей эффективности экономики страны и структуры топливного баланса, отмечается в Национальном докладе о кадастре антропогенных выбросов.
Согласно документу, наибольший вклад в парниковые выбросы в России вносит энергетический сектор (77,9%). На втором месте — промышленные процессы и использование продукции (11,8%). Сельское хозяйство дает 5,7% выбросов, отходы — 4,6% (последние имеющиеся данные за 2020 год). Данных по валовым выбросам парниковых газов Россией и по чистым выбросам (с учетом поглощения парниковых газов российскими лесами) за 2021 и 2022 годы пока нет.
"На концентрацию парниковых газов прежде всего влияют источники сжигания ископаемого топлива. Так что работающие котельные, электростанции, разные виды транспорта — все это оказывает воздействие на изменения концентрации парниковых газов в приземном слое воздуха", — сообщили в пресс-службе Росгидромета.
Уточняется, что данные о концентрации парниковых газов собирают в России на пяти станциях на основе измерений в приземном слое атмосферы. Три станции — в Териберке, Тикси и Новом Порту — расположены в Арктической зоне. Две находятся в Центральном районе европейской части страны — в Обнинске (Калужская область) и Приокско-Террасном биосферном заповеднике (Московская область), - передает РБК.
Станции в Териберке и Тикси находятся в условиях, близких к фоновым, и входят в систему станций Глобальной службы атмосферы Всемирной метеорологической организации (ВМО). Станции в Обнинске и Приокско-Террасном биосферном заповеднике расположены примерно в 110 км от Москвы и подвержены влиянию региональных источников выбросов (промышленных предприятий, транспорта и т.д.). Станция в Новом Порту считается труднодоступной. Из-за отсутствия доступа наземного транспорта в период с октября по декабрь наблюдения на ней завершены не были.
Измерения на арктических станциях, в удалении от возможных антропогенных источников парниковых газов, характеризуют состояние их природных источников и поглотителей, - пояснили в пресс-службе Росгидромета. При этом станции Териберка и Тикси показывают потоки парниковых газов как на суше, так и в океане. Станции же на интенсивно освоенной европейской части страны характеризуют суммарные потоки — естественные и антропогенные, причем отделить одни от других маловероятно.
Данные с фоновых станций по концентрации CO2 в целом репрезентативны для всей страны и даже всего мира, поскольку это долгоживущий и хорошо перемешиваемый газ, отметили в пресс-службе. В случае с CH4 наблюдается более неравномерное распределение, могут быть локальные природные источники метана — как на суше, так и в океане.
Увеличение концентрации в России как СО2, так и СН4 продолжается, констатирует Росгидромет. Уровень концентрации СО2 в атмосфере северных широт достиг в прошлом году очередного максимума. Среднегодовое значение на фоновых станциях в Териберке и Тикси превысило 422 млн-1, а максимальные за год концентрации, наблюдаемые в зимние месяцы, приближались к 430 млн-1. Уровень концентрации и амплитуда сезонного хода на этих станциях близки к данным станции "Барроу" (США, Арктическая зона), - подчеркивают в ведомстве.
По данным фоновых станций, в прошлом году темпы роста концентрации СО2 возросли по сравнению с 2020 и 2021 годами, говорится в докладе. Увеличение концентрации за последний истекший год составило 3,4–3,5 млн-1, что существенно выше среднеглобальной скорости роста за предыдущие десять лет. Это также значительно выше показателя глобального прироста за 2021-й (2,5 млн-1) и на российских арктических станциях (2,6 млн-1).
Среднегодовая концентрация метана на российских северных станциях в прошлом году также достигла рекордных значений, приблизившись к 2020 млрд-1. Как отмечает Росгидромет, тенденция к повышенному росту СН4 начала проявляться с 2019 года. Тогда на станции в Тикси регистрировались высокие значения концентрации в период максимума природной эмиссии в августе—сентябре. В 2020-м значения СН4 там оставались высокими до конца года, и эта тенденция начала прослеживаться на станции в Териберке.
В прошлом году метеорологи зафиксировали сильное увеличение концентрации метана на станции в Териберке (на 20 млрд-1 за год) и замедление прироста на станции в Тикси, при этом уровень концентрации CH4 на обеих сравнялся.
Концентрация метана растет все быстрее не только в российской Арктике, но и в глобальном масштабе. Так, по данным ВМО, в 2020 и 2021 годах были зафиксированы наибольшие внутригодовые увеличения содержания метана в атмосфере (15 и 18 млрд-1 соответственно) с момента развертывания систематических измерений в начале 1980-х.
Станции, подверженные влиянию региональных источников, также демонстрируют рост концентрации СО2. В прошлом году среднегодовые значения концентрации СО2 составили 447,5 млн-1 в Приокско-Террасном биосферном заповеднике и 433 млн-1 в Обнинске. Среднегодовая концентрация метана на этих станциях была 2036,9 млрд-1 и 2115 млрд-1 соответственно.
Однозначной причиной глобального потепления служит человеческая деятельность, в основном связанная с выбросами парниковых газов, говорится в 6-м докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) (.pdf). Выбросы парниковых газов растут из-за использования ископаемого топлива, изменений в землепользовании, образе жизни и моделях потребления и производства.
Основными драйверами изменения выбросов в России служат общие тенденции развития экономики, интегральным показателем которых выступают изменение ВВП, сдвиги в структуре ВВП, изменение энергоэффективности, а также общей эффективности экономики страны и структуры топливного баланса, отмечается в Национальном докладе о кадастре антропогенных выбросов.
Согласно документу, наибольший вклад в парниковые выбросы в России вносит энергетический сектор (77,9%). На втором месте — промышленные процессы и использование продукции (11,8%). Сельское хозяйство дает 5,7% выбросов, отходы — 4,6% (последние имеющиеся данные за 2020 год). Данных по валовым выбросам парниковых газов Россией и по чистым выбросам (с учетом поглощения парниковых газов российскими лесами) за 2021 и 2022 годы пока нет.
"На концентрацию парниковых газов прежде всего влияют источники сжигания ископаемого топлива. Так что работающие котельные, электростанции, разные виды транспорта — все это оказывает воздействие на изменения концентрации парниковых газов в приземном слое воздуха", — сообщили в пресс-службе Росгидромета.