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Объем рекламного рынка в РФ в 2022 году сократился на 2%

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#реклама #экономика

Объем рекламного рынка в России в 2022 году сократился на 2% к 2021 году до 392 млрд рублей.

Суммарный объем рекламного рынка в РФ без учета ТВ-рекламы в 2022 году составил 392 млрд рублей, что всего на 2% меньше, чем в прошлом году, - подсчитала комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Согласно подсчетам, реклама в прессе рухнула на 41%, в интернете — на 2%. Минимальный рост удалось показать только радио (+5%) и наружной рекламе (+6%).

Общий объем рекламного рынка с учетом рекламных бюджетов на создание креативных решений, производство рекламы, маркетинг и оплату услуг рекламных агентств и посредников в 2022 году составил примерно 1 трлн рублей, - передает РБК.

В 2022 году рекламная индустрия столкнулась с одновременным значительным сокращением спроса и предложения на рекламном рынке, - заявил вице-президент АКАР Сергей Веселов.

С одной стороны, из РФ уходили многие зарубежные компании, тратившие на продвижение товаров и услуг значительные бюджеты. С другой — сокращалось количество рекламных площадок, многие СМИ закрылись или сократили периодичность выхода.

Больше всего пострадали от ухода зарубежных рекламодателей журналы, где доля зарубежных компаний в рекламных доходах сегмента превышала 50%, и телевидение (около 45%). Для сравнения, в других основных сегментах рекламы: интернете, наружной рекламе, радио — доля рекламных бюджетов иностранных компаний варьировалась от 12 до 18%.

В итоге радикально изменилась структура всего рекламного рынка — и на уровне рекламодателей, и на уровне рекламных структур, и на уровне рекламных площадок, поясняет Веселов. "Среди рекламодателей в топе фактически не осталось зарубежных компаний, при этом наиболее активными рекламодателями стали банки ("Сбер", ВТБ, "Тинькофф", Совкомбанк), интернет-компании ("Яндекс", VK, Ozon), торговые сети (Х5, "Магнит"), мобильные операторы (МТС, "МегаФон")", — говорит он.

В целом по итогам 2022 года наблюдается прирост на 24% по количеству новых локальных рекламодателей в продажах обособленных подразделений НРА по отношению к прошлому году, а более 30% рекламодателей увеличили свой бюджет.

Изменилась тройка категорий-лидеров на федеральном ТВ. По итогам 2022 года возглавила топ категорий по доле бюджета категория e-commerce (19%). Финансы и фарма завершили год с равной долей (16%). На локальном региональном рынке по доле бюджетов лидируют категории ретейл (39%), медицинские товары и услуги (12%) и недвижимость (12%).

В 2021 году на федеральном ТВ в рекламе лидировали фарма (18%), финансы (13%) и ретейл (11%), на региональном — ретейл (31%) и финансы (5%).
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#реклама #экономика

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