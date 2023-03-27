Коронавирус

сегодня, 11:10

За сутки в Липецкой области выявили 69 случаев COVID-19, а выздоровели 64 человека

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 69 случаев COVID-19, а выздоровели 64 человека

Количество госпитализированных снижается на протяжении последних 30-ти дней. 28 февраля были госпитализированы 28 человек

В Липецкой области за сутки никто не умер от COVID-19, госпитализировали четырех человек. Выявили 69 случаев COVID-19, выздоровели 64 человека. Для сравнения: 27 марта 2022 года были выявлены 434 случая инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 181 614 случаев COVID-19, выздоровели 176 822 человека, умерли 3 965 человек.

В Воронежской области за сутки выявили 502 случая, в Рязанской области — 71, в Орловской области — 67, в Тамбовской и Курской областях — по 63, в Тульской области — 28. Один человек за сутки погиб от вируса в Воронежской области.

В России за сутки выявили 8 989 случаев COVID-19, госпитализировали 602 человек, выздоровели 8 160 человек, умер 31 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 595 199 случаев COVID-19, выздоровели 21 946 453 человека, умерли 397 109 человек.
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#коронавирус

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