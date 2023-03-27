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57 минут назад
Киевское направление МЖД переименуют в Калужское
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Название МЦД-4 и железнодорожного направления решили унифицировать для удобства пассажиров.
Четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) вместо Киевско-Горьковского решили называть Калужско-Нижегородским. В связи с этим в сегменте пригородных перевозок участок Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) назовут Калужским, - рассказали ТАСС в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"В 2023 году будет запущен новый, четвертый диаметр "Калужско-Нижегородский", названный по названиям крупных городов, куда ведут эти (Киевское и Горьковское) железнодорожные направления. Для обозначения нового диаметра выбраны города в ближайших регионах, так как это пригородные, а не внутрироссийские железнодорожные перевозки. Чтобы упростить навигацию для пассажиров, в коммуникации унифицировали название будущего диаметра и железнодорожного направления, используя Калужское направление не как топоним, а как указание направления следования поездов на этом железнодорожном радиусе, первый крупный город на котором - Калуга", - пояснили в пресс-службе.
"Будут ли переименованы одноименные станции метро, улица, вокзал и площадь Киевского вокзала в столице", в ведомстве ответили, что "таких инициатив департаментом транспорта не выдвигалось". Будет ли переименовано Горьковское направление МЖД в Нижегородское, не сообщается.
Оставшиеся четыре московских центральных диаметра, согласно сайту проекта МЦД, именуются как и прежде по названиям направлений МЖД: Белорусско-Савеловский МЦД-1, Курско-Рижский МЦД-2, Ленинградско-Казанский МЦД-3, Ярославско-Павелецкий МЦД-5.
Киевское направление Московской железной дороги - линия на юго-западе от столицы. Главный ход от Киевского вокзала через Брянск до блокпоста Зерново на границе с Украиной составляет 502,5 км. Строительство дороги началось в XIX веке. В 1899 году состоялось открытие участка Московско-Киево-Воронежской железной дороги Москва-Киевская-Крекшино с вводом в эксплуатацию станций Очаково, Востряково (ныне Сколково), Солнечная, Внуково, Лесной Городок, Толстопальцево, Кокошкино и Крекшино. В 1918 году завершилась постройка Киевского вокзала, а 1 августа 2013 года открыли новое ответвление участка Солнечная-Новопеределкино.
В сообщениях пресс-служб и на официальных сайтах МЖД и перевозчика - Центральной пригородной пассажирской компании - данное направление Московской железной дороги остается Киевским.
Впервые в СМИ и соцсетях упомянул Калужское направление МЖД мэр Москвы Сергей Собянин 31 января 2023 года при открытии после реконструкции станции Лесной Городок, но без заявления о переименовании железнодорожной ветви. Также он назвал Киевское направление Калужским при открытии станции Очаково. Позднее департамент транспорта называл его Калужским либо "западным участком будущего МЦД-4".
21 ноября 2019 года состоялся пуск первых двух диаметральных линий - МЦД-1 и МЦД-2. Первые поезда "Иволга" городской компоновки отправились из Одинцова в Лобню, из Нахабина в Подольск. За три года пассажиры МЦД совершили 490 млн поездок.
С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления Московской железной дороги. Запуск МЦД-3 и МЦД-4 ожидается в 2023 году, МЦД-5 - в 2025 году.
"В 2023 году будет запущен новый, четвертый диаметр "Калужско-Нижегородский", названный по названиям крупных городов, куда ведут эти (Киевское и Горьковское) железнодорожные направления. Для обозначения нового диаметра выбраны города в ближайших регионах, так как это пригородные, а не внутрироссийские железнодорожные перевозки. Чтобы упростить навигацию для пассажиров, в коммуникации унифицировали название будущего диаметра и железнодорожного направления, используя Калужское направление не как топоним, а как указание направления следования поездов на этом железнодорожном радиусе, первый крупный город на котором - Калуга", - пояснили в пресс-службе.
"Будут ли переименованы одноименные станции метро, улица, вокзал и площадь Киевского вокзала в столице", в ведомстве ответили, что "таких инициатив департаментом транспорта не выдвигалось". Будет ли переименовано Горьковское направление МЖД в Нижегородское, не сообщается.
Оставшиеся четыре московских центральных диаметра, согласно сайту проекта МЦД, именуются как и прежде по названиям направлений МЖД: Белорусско-Савеловский МЦД-1, Курско-Рижский МЦД-2, Ленинградско-Казанский МЦД-3, Ярославско-Павелецкий МЦД-5.
Киевское направление Московской железной дороги - линия на юго-западе от столицы. Главный ход от Киевского вокзала через Брянск до блокпоста Зерново на границе с Украиной составляет 502,5 км. Строительство дороги началось в XIX веке. В 1899 году состоялось открытие участка Московско-Киево-Воронежской железной дороги Москва-Киевская-Крекшино с вводом в эксплуатацию станций Очаково, Востряково (ныне Сколково), Солнечная, Внуково, Лесной Городок, Толстопальцево, Кокошкино и Крекшино. В 1918 году завершилась постройка Киевского вокзала, а 1 августа 2013 года открыли новое ответвление участка Солнечная-Новопеределкино.
В сообщениях пресс-служб и на официальных сайтах МЖД и перевозчика - Центральной пригородной пассажирской компании - данное направление Московской железной дороги остается Киевским.
Впервые в СМИ и соцсетях упомянул Калужское направление МЖД мэр Москвы Сергей Собянин 31 января 2023 года при открытии после реконструкции станции Лесной Городок, но без заявления о переименовании железнодорожной ветви. Также он назвал Киевское направление Калужским при открытии станции Очаково. Позднее департамент транспорта называл его Калужским либо "западным участком будущего МЦД-4".
21 ноября 2019 года состоялся пуск первых двух диаметральных линий - МЦД-1 и МЦД-2. Первые поезда "Иволга" городской компоновки отправились из Одинцова в Лобню, из Нахабина в Подольск. За три года пассажиры МЦД совершили 490 млн поездок.
С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления Московской железной дороги. Запуск МЦД-3 и МЦД-4 ожидается в 2023 году, МЦД-5 - в 2025 году.
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