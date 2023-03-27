В России
сегодня, 10:42
В МИД РФ выступают против выхода из ВТО
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Не поддерживают выход России из ВТО и в Минэкономики.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации, несмотря на попытки некоторых стран выдавить ее, - передает РИА Новости.
"Рассматриваем все варианты нашего участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО. При этом исходим из того, что имеются основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена с целью сохранения устойчивых связей с развивающимися государствами, которые готовы к продолжению сотрудничества на равноправной основе и с взаимным учетом интересов", — заявил Биричевский.
По его словам, в настоящее время "недружественные страны" объединяются и стараются положить конец членству России в ВТО. В таких условиях самостоятельный выход западники восприняли бы как доказательство эффективности антироссийской линии и продолжили ужесточение этого курса.
"Особое внимание уделяем взаимодействию с партнерами и единомышленниками из Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки — странами так называемого мирового большинства. Взаимодействие с ними становится все более активным и разноплановым", — подчеркнул дипломат.
Также правила ВТО лежат в основе функционирования Евразийского экономического союза, - пояснил он.
"ВТО — безальтернативная глобальная площадка, на базе которой Россия выстраивает торгово-экономические отношения со странами, не осуществляющими против нее недружественных действий", - добавил он.
"Единое таможенное регулирование ЕАЭС строится на нормах многосторонней торговой системы и обязательствах России в организации. РФ как член ЕАЭС обязана соблюдать правила ВТО, а выход из нее лишил бы нас ряда преимуществ, связанных с защитой общего рынка союза от чувствительного для нашей экономики импорта", — резюмировал Биричевский.
Всемирная торговая организация создана для либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. В основе ее работы лежат 60 соглашений ВТО — основные правовые нормы политики международной коммерции и торговли. Принципы, на которых основаны эти соглашения, включают отсутствие дискриминации, более свободные условия торговли, поощрение конкуренции и дополнительные положения для наименее развитых стран. Одна из целей ВТО — борьба с протекционизмом. Россия стала полноправным членом организации 22 августа 2012 года.
"Рассматриваем все варианты нашего участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО. При этом исходим из того, что имеются основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена с целью сохранения устойчивых связей с развивающимися государствами, которые готовы к продолжению сотрудничества на равноправной основе и с взаимным учетом интересов", — заявил Биричевский.
По его словам, в настоящее время "недружественные страны" объединяются и стараются положить конец членству России в ВТО. В таких условиях самостоятельный выход западники восприняли бы как доказательство эффективности антироссийской линии и продолжили ужесточение этого курса.
"Особое внимание уделяем взаимодействию с партнерами и единомышленниками из Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки — странами так называемого мирового большинства. Взаимодействие с ними становится все более активным и разноплановым", — подчеркнул дипломат.
Также правила ВТО лежат в основе функционирования Евразийского экономического союза, - пояснил он.
"ВТО — безальтернативная глобальная площадка, на базе которой Россия выстраивает торгово-экономические отношения со странами, не осуществляющими против нее недружественных действий", - добавил он.
"Единое таможенное регулирование ЕАЭС строится на нормах многосторонней торговой системы и обязательствах России в организации. РФ как член ЕАЭС обязана соблюдать правила ВТО, а выход из нее лишил бы нас ряда преимуществ, связанных с защитой общего рынка союза от чувствительного для нашей экономики импорта", — резюмировал Биричевский.
Всемирная торговая организация создана для либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. В основе ее работы лежат 60 соглашений ВТО — основные правовые нормы политики международной коммерции и торговли. Принципы, на которых основаны эти соглашения, включают отсутствие дискриминации, более свободные условия торговли, поощрение конкуренции и дополнительные положения для наименее развитых стран. Одна из целей ВТО — борьба с протекционизмом. Россия стала полноправным членом организации 22 августа 2012 года.
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