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50 минут назад
РБК сообщает об эксперименте Минфина по выдаче льготной ипотеки для чиновников
Речь идет о механизме льготной ипотеки.
Минфин в текущем году планирует выйти с инициативой по введению льготной ипотеки для федеральных госслужащих, - говорится в проекте итогового доклада "Об основных результатах деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2022 году и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2023 год".
Планируется подготовить и представить в кабмин "предложения по осуществлению эксперимента по внедрению на гражданской службе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета", - отмечается в докладе. Совершенствование системы госгарантий на федеральной государственной гражданской службе направлено на мотивацию чиновников к "долгосрочному эффективному труду", - поясняется в нем.
Планы министерства подтвердил федеральный чиновник. По его словам, речь идет о механизме льготной ипотеки. "Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных [предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих]", — сказал он, не раскрыв данные по планируемому размеру субсидируемой процентной ставки.
По данным Росстата, на конец 2021 года в федеральных госорганах по всей стране работали 391 тыс. человек (.doc). В прошлом году средняя зарплата федеральных госслужащих в центральных аппаратах составляла 175 тысяч рублей в месяц, на региональном уровне — около 60 тысяч, - передает РБК.
С 2009 года действует механизм предоставления единовременных субсидий госслужащим на приобретение жилья. Финансирование, направляемое на субсидирование ставок, не изменится относительно объема актуальных программ жилищной поддержки гражданских чиновников — размеры бюджетных ассигнований будут "те же самые", - рассказал источник издания. В открытой части федерального бюджета на мероприятия по обеспечению жильем федеральных гражданских госслужащих предусмотрено по 2,84 млрд рублей ежегодно в 2023–2025 годах (такая же сумма была выделена в 2021 году).
Госслужащие сейчас могут претендовать на однократную субсидию на приобретение жилья. Право на это имеют чиновники со стажем не менее трех лет. Условием получения выплаты выступает отсутствие собственной жилплощади или проживание в квартирах, где общая площадь в среднем составляет менее 15 кв. м на человека, в коммунальной квартире или общежитии. Размер субсидии вычисляется по формуле, учитывающей положенную площадь на семью, жилье в наличии, стоимость квадратного метра в регионе, итоговая сумма может быть весьма существенной. В примере расчета по состоянию на 2016 год, который приводит в методических рекомендациях Минтруд, размер субсидии составлял 3,45 млн рублей. В 2017 году в Москве размер субсидии для чиновников достигал 5–6 млн рублей, - рассказали в Минфине.
Планируется подготовить и представить в кабмин "предложения по осуществлению эксперимента по внедрению на гражданской службе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета", - отмечается в докладе. Совершенствование системы госгарантий на федеральной государственной гражданской службе направлено на мотивацию чиновников к "долгосрочному эффективному труду", - поясняется в нем.
Планы министерства подтвердил федеральный чиновник. По его словам, речь идет о механизме льготной ипотеки. "Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных [предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих]", — сказал он, не раскрыв данные по планируемому размеру субсидируемой процентной ставки.
По данным Росстата, на конец 2021 года в федеральных госорганах по всей стране работали 391 тыс. человек (.doc). В прошлом году средняя зарплата федеральных госслужащих в центральных аппаратах составляла 175 тысяч рублей в месяц, на региональном уровне — около 60 тысяч, - передает РБК.
С 2009 года действует механизм предоставления единовременных субсидий госслужащим на приобретение жилья. Финансирование, направляемое на субсидирование ставок, не изменится относительно объема актуальных программ жилищной поддержки гражданских чиновников — размеры бюджетных ассигнований будут "те же самые", - рассказал источник издания. В открытой части федерального бюджета на мероприятия по обеспечению жильем федеральных гражданских госслужащих предусмотрено по 2,84 млрд рублей ежегодно в 2023–2025 годах (такая же сумма была выделена в 2021 году).
Госслужащие сейчас могут претендовать на однократную субсидию на приобретение жилья. Право на это имеют чиновники со стажем не менее трех лет. Условием получения выплаты выступает отсутствие собственной жилплощади или проживание в квартирах, где общая площадь в среднем составляет менее 15 кв. м на человека, в коммунальной квартире или общежитии. Размер субсидии вычисляется по формуле, учитывающей положенную площадь на семью, жилье в наличии, стоимость квадратного метра в регионе, итоговая сумма может быть весьма существенной. В примере расчета по состоянию на 2016 год, который приводит в методических рекомендациях Минтруд, размер субсидии составлял 3,45 млн рублей. В 2017 году в Москве размер субсидии для чиновников достигал 5–6 млн рублей, - рассказали в Минфине.