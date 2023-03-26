В России

56 минут назад

Автомобиль певицы Натальи Власовой обстреляли в Москве

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Машину певицы Натальи Власовой обстреляли в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Артистка вернулась сегодня с сольного концерта в Иваново и обнаружила, что ее машина обстреляна в пяти местах. По словам пиар-менеджера артистки Андрея Карпова, она уже доложила о случившемся в полицию.

"Наталья сразу же обратилась в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств происшествия. Личность злоумышленника и мотив сейчас выясняются", — рассказывает ее PR-менеджер Андрей Карпов.

Других подробностей случившегося не приводится.
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