В России
56 минут назад
Автомобиль певицы Натальи Власовой обстреляли в Москве
Машину певицы Натальи Власовой обстреляли в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Артистка вернулась сегодня с сольного концерта в Иваново и обнаружила, что ее машина обстреляна в пяти местах. По словам пиар-менеджера артистки Андрея Карпова, она уже доложила о случившемся в полицию.
"Наталья сразу же обратилась в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств происшествия. Личность злоумышленника и мотив сейчас выясняются", — рассказывает ее PR-менеджер Андрей Карпов.
Других подробностей случившегося не приводится.
Артистка вернулась сегодня с сольного концерта в Иваново и обнаружила, что ее машина обстреляна в пяти местах. По словам пиар-менеджера артистки Андрея Карпова, она уже доложила о случившемся в полицию.
"Наталья сразу же обратилась в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств происшествия. Личность злоумышленника и мотив сейчас выясняются", — рассказывает ее PR-менеджер Андрей Карпов.
Других подробностей случившегося не приводится.