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Самолет Sukhoi Superjet, вылетевший из Нижнего Новгорода, подал сигнал бедствия
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, следующий из Нижнего Новгорода в Москву, после взлета подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт вылета. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в авиационных службах.
"Самолет Sukhoi Superjet рейсом Нижний Новгород - Москва подал сигнал бедствия и возвращается", - сказал собеседник агентства.
Позже в авиационных службах сообщили о благополучной посадке самолета. Сигнал тревоги был подан примерно через 10 минут после взлета. В это время борт находился на высоте чуть более 3 тыс. м над городом.
Причина произошедшего устанавливается.
"Самолет Sukhoi Superjet рейсом Нижний Новгород - Москва подал сигнал бедствия и возвращается", - сказал собеседник агентства.
Позже в авиационных службах сообщили о благополучной посадке самолета. Сигнал тревоги был подан примерно через 10 минут после взлета. В это время борт находился на высоте чуть более 3 тыс. м над городом.
Причина произошедшего устанавливается.