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сегодня, 13:54
В США взорвалась шоколадная фабрика
На шоколадной фабрике в американском штате Пенсильвания в США произошел мощный взрыв. Об этом сообщает местное отделение телеканала ABC со ссылкой на очевидцев, передает Лента.ру.
Сначала внутри комплекса промышленных зданий произошел взрыв, после чего пламя охватило предприятие. На место прибыли пожарные бригады. Как минимум один из корпусов частично обрушился, и, по некоторым данным, внутри горящего здания могут находиться люди.
Сначала сообщалось, что без вести пропали шестеро, шестого нашли живым в ночь на 26 марта. Пропавших ищут с помощью спецтехники и собак.
Сначала внутри комплекса промышленных зданий произошел взрыв, после чего пламя охватило предприятие. На место прибыли пожарные бригады. Как минимум один из корпусов частично обрушился, и, по некоторым данным, внутри горящего здания могут находиться люди.
Сначала сообщалось, что без вести пропали шестеро, шестого нашли живым в ночь на 26 марта. Пропавших ищут с помощью спецтехники и собак.