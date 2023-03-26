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В Бурятии ребёнок сорвался со скалы
Шестилетняя девочка сорвалась со скалы в республике Бурятия, сообщает Газета.ру.
Несчастный случай произошел в Закаменском районе республики вечером 25 марта. Известно, что девочка сорвалась со скалы высотой семь метров. Малышку доставили в районную больницу, а оттуда — в ДРКБ в Улан-Удэ.
У пострадавшей диагностированы тяжелые травмы головы, она находится под наблюдением нейрохирургов. Обстоятельства инцидента выяснят сотрудники правоохранительных органов.
Несчастный случай произошел в Закаменском районе республики вечером 25 марта. Известно, что девочка сорвалась со скалы высотой семь метров. Малышку доставили в районную больницу, а оттуда — в ДРКБ в Улан-Удэ.
У пострадавшей диагностированы тяжелые травмы головы, она находится под наблюдением нейрохирургов. Обстоятельства инцидента выяснят сотрудники правоохранительных органов.