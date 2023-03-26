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Подросток застрелил пенсионера, попросившего молодежь не шуметь

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В Иркутской области 17-летнего подростка подозревают в убийстве пенсионера, сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным издания, 17-летний парень, его 26-летний друг и две девушки 17 и 29 лет распивали алкоголь в машине. Недовольный 62-летний местный житель подошел к транспортному средству с ружьем, чтобы разогнать компанию. Друзья расходиться не захотели, тогда мужчина выстрелил в машину.

В результате конфликта подросток бросился на местного жителя, выхватил у него ружье и выстрелил в правую ногу пенсионера. Мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи от сильной кровопотери.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили дома у пенсионера патроны разных калибров и незарегистрированное ружье. Участников конфликта допросили. Трех человек отпустили, а в отношении 17-летнего молодого человека возбудили уголовное дело. Юноша задержан.
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Комментарии (1)

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Светлана

12 минут назад
Хорошего человека убили... Очень жалко.
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