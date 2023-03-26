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сегодня, 13:27
В Омске загорелся цех по производству пластика
В Омске произошел крупный пожар на складе по производству пластика. Возгорание удалось локализовать.
Спасатели ликвидировали открытое горение на территории цеха по производству пластика в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, передает ТАСС.
Площадь пожара составила 3 500 кв. м. Погибших и травмированных нет. Причина возгорания устанавливается. К тушению пожара привлекались 96 человек и 26 единиц техники, в том числе 79 человек и 21 единица техники от МЧС России.
Как отмечается, о ликвидации открытого горения на складе сообщили в 2:15 по московскому времени. Сейчас происходит разборка конструкций и проливка.
Спасатели ликвидировали открытое горение на территории цеха по производству пластика в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, передает ТАСС.
Площадь пожара составила 3 500 кв. м. Погибших и травмированных нет. Причина возгорания устанавливается. К тушению пожара привлекались 96 человек и 26 единиц техники, в том числе 79 человек и 21 единица техники от МЧС России.
Как отмечается, о ликвидации открытого горения на складе сообщили в 2:15 по московскому времени. Сейчас происходит разборка конструкций и проливка.