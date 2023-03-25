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Пожарный проплыл 40 м в ледяной воде, чтобы спасти ребенка
Российский пожарный Николай Шаров проплыл 40 метров в ледяной воде ради спасения ребенка с оторвавшейся льдины в Вилючинске. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Дети играли на льду у берега в бухте Крашенникова, когда одна из льдин, на которой находилась девочка 10 лет, откололась. Увидевшие это очевидцы вызвали спасателей. Прибыв на место происшествия, один из пожарных, Николай Шаров, снял спецодежду и, опоясавшись веревкой, поплыл за девочкой.
Добравшись до льдины, он отбуксировал ее вместе с ребенком к пирсу. Льдина успела отплыть от берега на 40 метров. «Глубина на том месте довольно весомая, а температура воды крайне низкая», — отметили в МЧС.
Дети играли на льду у берега в бухте Крашенникова, когда одна из льдин, на которой находилась девочка 10 лет, откололась. Увидевшие это очевидцы вызвали спасателей. Прибыв на место происшествия, один из пожарных, Николай Шаров, снял спецодежду и, опоясавшись веревкой, поплыл за девочкой.
Добравшись до льдины, он отбуксировал ее вместе с ребенком к пирсу. Льдина успела отплыть от берега на 40 метров. «Глубина на том месте довольно весомая, а температура воды крайне низкая», — отметили в МЧС.