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Россиянку с больным сыном высадили из скорой помощи за неуплату
Задыхающегося 13-летнего мальчика и его мать высадили из автомобиля частной скорой помощи в Подмосковье в связи с неуплатой 100 тыс. руб. Об этом сообщает Лента.ру.
Такую сумму фельдшер требовал с родителей за транспортировку из Видного в Москву. Отец пояснил, что у сына ранее диагностировали двустороннюю пневмонию. По словам россиянина, ребенка забрали в реанимацию. Врачи местной больницы не сумели стабилизировать состояние несовершеннолетнего. Там подросток мог дышать, только находясь в кислородной маске.
Его отцу удалось договориться, чтобы мальчика осмотрели московские медики. Мужчина решил отправить сына туда с матерью на частной скорой. Диспетчер рассказал жителю Подмосковья о расценках на услуги: вызов обошелся в 15 тысяч рублей, по 200 рублей нужно было доплачивать за лишний километр. Кроме того, 4000 необходимо было отдать за кислород.
Когда частная скорая прибыла, фельдшер запросила с родителей 100 тысяч рублей. После этого отец вновь позвонил диспетчеру и тот согласился на то, чтобы услуги стоили 30 тысяч. По версии мужчины, после этого диспетчер не предупредил о скидке работника скорой. Пока мать с 13-летним мальчиком везли в больницу, отец перевел 30 тысяч рублей. Фельдшер, увидев эту сумму, закатил скандал и высадил россиянку с больным ребенком. Отцу пришлось вызывать другую частную скорую. Мальчика успели довезти до столичной клиники, где он сейчас восстанавливается.
Отец ребенка сообщил, что ему через пару дней позвонили из фирмы, предоставляющей услуги частной скорой, и сообщили, что фельдшер уволен. Однако мужчина всё равно намерен обратиться в СК, прокуратуру и суд.
Такую сумму фельдшер требовал с родителей за транспортировку из Видного в Москву. Отец пояснил, что у сына ранее диагностировали двустороннюю пневмонию. По словам россиянина, ребенка забрали в реанимацию. Врачи местной больницы не сумели стабилизировать состояние несовершеннолетнего. Там подросток мог дышать, только находясь в кислородной маске.
Его отцу удалось договориться, чтобы мальчика осмотрели московские медики. Мужчина решил отправить сына туда с матерью на частной скорой. Диспетчер рассказал жителю Подмосковья о расценках на услуги: вызов обошелся в 15 тысяч рублей, по 200 рублей нужно было доплачивать за лишний километр. Кроме того, 4000 необходимо было отдать за кислород.
Когда частная скорая прибыла, фельдшер запросила с родителей 100 тысяч рублей. После этого отец вновь позвонил диспетчеру и тот согласился на то, чтобы услуги стоили 30 тысяч. По версии мужчины, после этого диспетчер не предупредил о скидке работника скорой. Пока мать с 13-летним мальчиком везли в больницу, отец перевел 30 тысяч рублей. Фельдшер, увидев эту сумму, закатил скандал и высадил россиянку с больным ребенком. Отцу пришлось вызывать другую частную скорую. Мальчика успели довезти до столичной клиники, где он сейчас восстанавливается.
Отец ребенка сообщил, что ему через пару дней позвонили из фирмы, предоставляющей услуги частной скорой, и сообщили, что фельдшер уволен. Однако мужчина всё равно намерен обратиться в СК, прокуратуру и суд.