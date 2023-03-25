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В Ростовской области произошел пожар на складе с целлюлозной продукцией
Пожар на складе с целлюлозной продукцией в Аксае начался утром 25 марта. Пожару был присвоен третий ранг сложности. В ГУ МЧС России по Ростовской области сообщали, что площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. В настоящее время пожар удалось локализовать, сообщает РИА Новости.
Огонь перекинулся на стоящий рядом ангар. Пожару был присвоен третий ранг опасности из пяти возможных. К месту ЧП был направлен пожарный поезд из Батайска. В тушении пожара принимали участие 79 человек и 41 единица техники. О пострадавших в результате пожара не сообщается.
Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом.
Огонь перекинулся на стоящий рядом ангар. Пожару был присвоен третий ранг опасности из пяти возможных. К месту ЧП был направлен пожарный поезд из Батайска. В тушении пожара принимали участие 79 человек и 41 единица техники. О пострадавших в результате пожара не сообщается.
Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом.