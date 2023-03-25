Общество

21 минуту назад

Мэрия Липецка намерена расторгнуть контракт на отлов собак с тамбовским ИП

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#отлов животных #бездомные животные
Мэрия Липецка намерена расторгнуть контракт на отлов собак с тамбовским ИП

Сегодня в Липецке зоозащитники обнаружили в прицепе автомобиля бригады отлова безнадзорных животных трупы трёх бродячих собак.

Как сообщила на своих страницах в соцсетях глава Липецка Евгения Уваркина, в мэрии приняли решение с понедельника запустить процедуру расторжения контракта с тамбовским ИП на отлов безнадзорных животных в Липецке.

Как сообщал GOROD48, сегодня липецкие зоозащитники обнаружили трупы трёх бродячих собак в прицепе бригады отлова безнадзорных животных тамбовской компании, с которой у мэрии Липецка заключен контракт. На место инцидента выезжала полиция, администрация города также запросила копии протоколов, для принятия своих мер.

«Правоохранительные органы совместно с профильным департаментом мэрии и управлением главного смотрителя проведут тщательное расследование для определения виновных лиц. Кроме того, мы организуем внутреннюю проверку в отношении заказчика работ на предмет сокрытия и замалчивания какой-либо информации. Расследования будут публичными, буду информировать о ходе», - сообщает Евгения Уваркина


216
#отлов животных #бездомные животные

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