В России

26 минут назад

Компания Leroy Merlin объявила о передаче местным менеджерам всех магазинов в РФ

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Строительные гипермаркеты Leroy Merlin в России будут переданы местным менеджерам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы Adeo, которой принадлежит компания.

«Компания Adeo объявляет о намерении передать контроль над Leroy Merlin Russia местным предпринимателям», — говорится в заявлении.

Компания проработала в России 18 лет, руководство ожидает сохранения рабочих мест для 45 тыс. сотрудников.
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