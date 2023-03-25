В России
26 минут назад
Компания Leroy Merlin объявила о передаче местным менеджерам всех магазинов в РФ
Строительные гипермаркеты Leroy Merlin в России будут переданы местным менеджерам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы Adeo, которой принадлежит компания.
«Компания Adeo объявляет о намерении передать контроль над Leroy Merlin Russia местным предпринимателям», — говорится в заявлении.
Компания проработала в России 18 лет, руководство ожидает сохранения рабочих мест для 45 тыс. сотрудников.
«Компания Adeo объявляет о намерении передать контроль над Leroy Merlin Russia местным предпринимателям», — говорится в заявлении.
Компания проработала в России 18 лет, руководство ожидает сохранения рабочих мест для 45 тыс. сотрудников.