В России

58 минут назад

Пожар произошел возле башни в Москва-Сити

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Возле небоскреба «Империя» в Москва-Сити 25 марта произошел пожар. Огонь охватил трансформаторную станцию. На месте происшествия работают специалисты, сообщает "Известия".

Возгорание увидели очевидцы, в Сети распространяется видео пожара. С места горения около стройки в небо поднимается черный дым.

Возгорание было локализовано. Причина возгорания на данный момент не известна. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
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