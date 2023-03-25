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58 минут назад
Пожар произошел возле башни в Москва-Сити
Возле небоскреба «Империя» в Москва-Сити 25 марта произошел пожар. Огонь охватил трансформаторную станцию. На месте происшествия работают специалисты, сообщает "Известия".
Возгорание увидели очевидцы, в Сети распространяется видео пожара. С места горения около стройки в небо поднимается черный дым.
Возгорание было локализовано. Причина возгорания на данный момент не известна. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
Возгорание увидели очевидцы, в Сети распространяется видео пожара. С места горения около стройки в небо поднимается черный дым.
Возгорание было локализовано. Причина возгорания на данный момент не известна. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.