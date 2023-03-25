В России

51 минуту назад

В Подольске неизвестный расстрелял петардами здание администрации

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Мужчина забросал администрацию Подольска петардами, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, у неизвестного с собой было пять петард: одна «Римская свеча» и четыре «Корсар-6». Злоумышленник пришел к зданию городской администрации, где поджег пиротехнику. Петарды попали в доску почета. В результате инцидента оказались повреждены две фотографии. После совершения преступления неизвестный скрылся с места происшествия. Сейчас его ищут.

Через какое-то время к зданию администрации прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они обнаружили использованную пиротехнику, которая была изъята. Полицейские устанавливают личность злоумышленника и его местоположение.
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