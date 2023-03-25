В России

57 минут назад

Датская Novo Nordisk прекратила поставки в Россию препарата от диабета «Оземпик»

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Датский производитель принял решение о прекращении поставок в Россию своего известного препарата «Оземпик» - эффективного лекарства от диабета, сообщает РБК.

«Оземпик» (семаглутид) — популярного препарата от диабета. «Оземпик» применяется при сахарном диабете второго типа, он стимулирует секрецию инсулина, способствует снижению сахара в крови и снижает аппетит. С 2022 года входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Соответствующее уведомление датского производителя Росздравнадзор получил в ноябре 2022 года.

В прошлом году объем продаж этого препарата в аптечном сегменте России превысил 2 миллиарда рублей, что свидетельствует о его высокой популярности среди российских потребителей.

Оземпик представляет собой инъекционный препарат, содержащий активный ингредиент лираглутид, который помогает снизить уровень сахара в крови и подавить аппетит, что делает его популярным среди людей, страдающих от диабета и желающих контролировать свой вес.
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