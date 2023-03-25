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сегодня, 13:31

В Ленобласти столкнулись два грузовых теплохода

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В Ленинградской области на территории порта Усть-Луга столкнулись теплоходы "Марко" и "Дива". Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, которая проводит проверку по факту инцидента, передает Российская Газета.

По предварительной информации, теплоход «Марко» отходил от причала, когда навалился на судно «Дива». От удара последнее сорвалось со швартов - тросы порвались.

- Для координации действий спецслужб и правоохранительных органов на место выехал заместитель Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Дмитрий Кокорев, - сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. - Будут установлены все обстоятельства, при наличии обстоятельств будут приняты меры прокурорского реагирования.

Никто не пострадал, разлива топлива не зафиксировано, пробоин на теплоходах тоже нет. Сейчас теплоход "Марко" направлен на якорную стоянку, второй теплоход - ошвартован у причала.


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