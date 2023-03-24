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30 минут назад
В Курской области из-за обстрела повреждены два дома и обесточено село Плёхово
Глава региона Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале об очередном обстреле ВСУ.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем официальном Телеграм-канале об очередном обстреле ВСУ.
"Под огонь ВСУ вновь попало село Плёхово Суджанского района. Среди жителей никто не пострадал, но из-за обстрелов нарушено электроснабжение населенного пункта. Как только будет безопасно, энергетики приступят к ремонту повреждений. Также повреждения получили два домовладения", - говорится в сообщении главы региона.
"Под огонь ВСУ вновь попало село Плёхово Суджанского района. Среди жителей никто не пострадал, но из-за обстрелов нарушено электроснабжение населенного пункта. Как только будет безопасно, энергетики приступят к ремонту повреждений. Также повреждения получили два домовладения", - говорится в сообщении главы региона.