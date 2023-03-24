В России

40 минут назад

ЦБ РФ продлил запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам

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#ценные бумаги #недружественные страны

Запрет продлен еще на полгода предписанием регулятора. Оно будет действовать до 1 октября 2023 года.

Центробанк России продлил запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам, - говорится на сайте регулятора.

Уточняется, что запрет продлен еще на полгода предписанием регулятора. Оно будет действовать до 1 октября 2023 года, до вступления в силу указания Банка России, которое закрепляет ограничения на постоянной основе.

Отмечается, что в список доступных только квалифицированным инвесторам входят ценные бумаги недружественных эмитентов; ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств; поставочные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги.

Подчеркивается, что неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств, а также иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе.
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#ценные бумаги #недружественные страны

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