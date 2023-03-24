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Производитель кофе Jacobs может отказаться от использования названия бренда в РФ

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#Jacobs #кофе #бренд

Российское подразделение нидерландской компании JDE Peet’s может отказаться от использования названия кофе Jacobs в России.

Российское подразделение крупного поставщика кофе JDE Peet’s может отказаться от использования бренда Jacobs, - сообщает источник "Ъ" в одной из торговых сетей. По его словам, кофе компании может продаваться под марками Monarch или Milicano. Источник в другой сети утверждает, что изменение местного бренда обсуждается, но окончательного решения пока нет.

Российский завод "Якобс Дау Эгбертс Рус" расположен в Ленинградской области. По данным инвестиционного портала региона, мощность предприятия — свыше 35 тысяч тонн продукции в год. Выпускает растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire. В 2021 году выручка "Якобс Дау Эгбертс Рус" выросла на 13%, до 35,11 млрд рублей, чистая прибыль была 5,96 млрд рублей.

По словам источника издания, отказ от бренда Jacobs должен дать российскому заводу больше возможностей для продвижения продукции.

В JDE подчеркнули, что намерены продолжать обеспечивать клиентов и потребителей в РФ через локальное представительство. Дальнейшее усиление локализации, затрагивающее в том числе портфель брендов, позволит наилучшим образом удовлетворить спрос, - заявил представитель компании.

В условиях роста влияния в категории кофе собственных торговых марок (СТМ) и стремления потребителей к экономии лояльность к определенному бренду — один из механизмов удержания покупателей, - утверждают эксперты в отрасли.
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#Jacobs #кофе #бренд

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