За 144,86 грамма героина — 11 лет лишения свободы

Мужчина пытался перевезти наркотики из Москвы в Липецк.

Становлянский районный суд вынес приговор 28-летнему мужчине за попытку сбыть героин.



Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, в ноябре 2022 года подсудимый, находясь в Москве, вступил в преступный сговор в мессенджере с неизвестным с целью получения дохода от незаконного сбыта наркотиков. Забрав в тайнике 144,86 грамма героина, он попытался перевезти наркотики в Липецк, но был задержан сотрудниками полиции Становлянского района.



Подсудимый полностью признал вину. По части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ за покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.



Приговор ещё не вступил в силу.