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За 144,86 грамма героина — 11 лет лишения свободы

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#наркотики
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За 144,86 грамма героина — 11 лет лишения свободы

Мужчина пытался перевезти наркотики из Москвы в Липецк.

Становлянский районный суд вынес приговор 28-летнему мужчине за попытку сбыть героин.

Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, в ноябре 2022 года подсудимый, находясь в Москве, вступил в преступный сговор в мессенджере с неизвестным с целью получения дохода от незаконного сбыта наркотиков. Забрав в тайнике 144,86 грамма героина, он попытался перевезти наркотики в Липецк, но был задержан сотрудниками полиции Становлянского района.

Подсудимый полностью признал вину. По части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ за покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор ещё не вступил в силу.
362
#наркотики
2

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