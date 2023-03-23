29-летнего липчанина подозревают в похищении документов из машины и краже с банковского счёта

Подозреваемый хотел вернуть документы за вознаграждение.

Советский районный суд Липецка начал рассмотрение уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины по части 2 статьи 325 УК РФ «Похищение у гражданина важного личного документа» и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта».



По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина похитил из припаркованного автомобиля документы с целью возврата владельцу за вознаграждение. Он же потратил с похищенной банковской карты 2 772 рубля.



За кражу с банковского счёта подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы, за похищение документа предусмотрено наказание от штрафа до восьмидесяти тысяч рублей до трёх месяцев ареста.