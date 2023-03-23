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30 минут назад
Глава МОК выступил за участие россиян в ОИ-2024 и против политического влияния на спорт
Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что выступает против политического влияния на спорт и точки зрения, подразумевающей "коллективную вину" российских атлетов, - передает РИА Новости.
При этом он напомнил, что МОК запрещает активную поддержку спортсменами военных действий и демонстрацию символа Z на одежде.
"Наши принципы ясны - всякая активная поддержка военных действий, в том числе демонстрация символа Z на одежде, в соцсетях и так далее, запрещена. Тот, кто будет это делать, не должен принимать участие в соревнованиях, но это будут решать федерации, так как МОК может только дать рекомендацию", - заявил Бах.
"Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой", - отметил он.
По его словам, 28 марта исполком МОК обсудит вопрос допуска российских спортсменов, в том числе тех, кто имеет прямое отношение к Вооруженным силам РФ или связи с военными организациями.
При этом он напомнил, что МОК запрещает активную поддержку спортсменами военных действий и демонстрацию символа Z на одежде.
"Наши принципы ясны - всякая активная поддержка военных действий, в том числе демонстрация символа Z на одежде, в соцсетях и так далее, запрещена. Тот, кто будет это делать, не должен принимать участие в соревнованиях, но это будут решать федерации, так как МОК может только дать рекомендацию", - заявил Бах.
"Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой", - отметил он.
По его словам, 28 марта исполком МОК обсудит вопрос допуска российских спортсменов, в том числе тех, кто имеет прямое отношение к Вооруженным силам РФ или связи с военными организациями.