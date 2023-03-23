В России

30 минут назад

Глава МОК выступил за участие россиян в ОИ-2024 и против политического влияния на спорт

31
#спорт #политика

Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что выступает против политического влияния на спорт и точки зрения, подразумевающей "коллективную вину" российских атлетов, - передает РИА Новости.

При этом он напомнил, что МОК запрещает активную поддержку спортсменами военных действий и демонстрацию символа Z на одежде.

"Наши принципы ясны - всякая активная поддержка военных действий, в том числе демонстрация символа Z на одежде, в соцсетях и так далее, запрещена. Тот, кто будет это делать, не должен принимать участие в соревнованиях, но это будут решать федерации, так как МОК может только дать рекомендацию", - заявил Бах.

"Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой", - отметил он.

По его словам, 28 марта исполком МОК обсудит вопрос допуска российских спортсменов, в том числе тех, кто имеет прямое отношение к Вооруженным силам РФ или связи с военными организациями.
31
#спорт #политика

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Мишустин заявил о росте МРОТа на 18,5% с 2024 года
#МРОТ
Мишустин заявил о росте МРОТа на 18,5% с 2024 года

сегодня, 14:00

В России
В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву
#сибирская язва
В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву

сегодня, 13:21

В России
Объем покупок товаров для домашних животных на российских онлайн-площадках снизился на 15%
#домашние животные #товары
1
Объем покупок товаров для домашних животных на российских онлайн-площадках снизился на 15%

сегодня, 12:44

В России
Грузопоток российских авиакомпаний в 2022 году упал в 2,5 раза из-за санкций
#грузопоток #санкции
Грузопоток российских авиакомпаний в 2022 году упал в 2,5 раза из-за санкций

сегодня, 11:59

В России
Власти РФ одобрили закон о добыче золота физлицами
#золото #добыча
1
Власти РФ одобрили закон о добыче золота физлицами

сегодня, 11:08

В России
Потребительские настроения россиян улучшились в ожидании инфляции будущего
#экономика #инфляция #потребители
Потребительские настроения россиян улучшились в ожидании инфляции будущего

сегодня, 10:26

В России