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Мишустин заявил о росте МРОТа на 18,5% с 2024 года
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6 марта в Госдуму внесли законопроект о повышении МРОТ до 19 242 рублей в 2024 году.
В России с 1 января будущего года вырастет минимальный размер оплаты труда, - заявил в ходе своего выступления в Госдуме глава правительства Михаил Мишустин.
С 1 января 2024 года показатель минимального размера оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 18,5%, - отметил Мишустин.
"Пятая задача на текущий год — это повышение благосостояния граждан. В том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции. По поручению президента проведем индексацию МРОТ с 1 января следующего года — на 18,5%", — сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина.
По данным Росстата, среднегодовая инфляция в стране в 2022 году составила 13,75%.
С 1 января текущего года МРОТ повышен на 6,3%, до 16 242 рублей. Кроме того, на 2023-2024 годы показатель отвязали от величины медианной зарплаты. Повышение МРОТ на этот период будет проводится в ускоренном порядке.
В прошлом году показатель повышали два раза.
22 февраля Мишустин заявлял, что поручение президента о повышении уровня заработных плат выполнят, уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) проиндексируют дополнительно на 10%, - передает РИА Новости.
С 1 января 2024 года показатель минимального размера оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 18,5%, - отметил Мишустин.
"Пятая задача на текущий год — это повышение благосостояния граждан. В том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции. По поручению президента проведем индексацию МРОТ с 1 января следующего года — на 18,5%", — сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина.
По данным Росстата, среднегодовая инфляция в стране в 2022 году составила 13,75%.
С 1 января текущего года МРОТ повышен на 6,3%, до 16 242 рублей. Кроме того, на 2023-2024 годы показатель отвязали от величины медианной зарплаты. Повышение МРОТ на этот период будет проводится в ускоренном порядке.
В прошлом году показатель повышали два раза.
22 февраля Мишустин заявлял, что поручение президента о повышении уровня заработных плат выполнят, уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) проиндексируют дополнительно на 10%, - передает РИА Новости.
83