Происшествия

сегодня, 12:37

Пасынка подозревают в краже денег у отчима

505
#кража
2
Пасынка подозревают в краже денег у отчима

Были украдены 20 000 рублей.

В Липецком районе задержан подозреваемый в краже из дома. 20 марта в полицию обратился 39-летний мужчина, который сообщил о краже из дома по улице Садовой села Ильино 20 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, по версии следствия, неработающий, ранее судимый 22-летний мужчина в марте переехал жить к своей матери в село Ильино и ему стало известно, где хранятся деньги отчима. Когда никого не было дома, он украл деньги и потратил их.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». 22-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
505
#кража
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Три протокола и опасность попасть под машину не пугают 39-летнюю женщину
#ПДД #нарушение #попрошайка
2
Три протокола и опасность попасть под машину не пугают 39-летнюю женщину

16 минут назад

Происшествия
58-летняя женщина разжигала печку бензином и получила ожоги 32% тела
#ожог #пожар
58-летняя женщина разжигала печку бензином и получила ожоги 32% тела

сегодня, 12:10

Происшествия
36-летнего тамбовчанина пырнули ножом в грудь в гостинице липецкого автовокзала
#поножовщина #конфликт
4
36-летнего тамбовчанина пырнули ножом в грудь в гостинице липецкого автовокзала

сегодня, 11:37

Происшествия
49-летнего мужчину осудили за жестокое убийство: тело погибшего нашли с ножом во рту
#убийство
5
49-летнего мужчину осудили за жестокое убийство: тело погибшего нашли с ножом во рту

сегодня, 11:01

Происшествия
66-летний мужчина погиб во время пожара в Ельце
#МЧС #пожар
66-летний мужчина погиб во время пожара в Ельце

сегодня, 09:34

Происшествия
В Лебедяни 27-летний мужчина получил 6 лет колонии строгого режима за наркотики
#наркотики
8
В Лебедяни 27-летний мужчина получил 6 лет колонии строгого режима за наркотики

вчера, 17:58

Происшествия