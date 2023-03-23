Пасынка подозревают в краже денег у отчима

Были украдены 20 000 рублей.

В Липецком районе задержан подозреваемый в краже из дома. 20 марта в полицию обратился 39-летний мужчина, который сообщил о краже из дома по улице Садовой села Ильино 20 000 рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, по версии следствия, неработающий, ранее судимый 22-летний мужчина в марте переехал жить к своей матери в село Ильино и ему стало известно, где хранятся деньги отчима. Когда никого не было дома, он украл деньги и потратил их.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». 22-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.