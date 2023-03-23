Расскажи мне про покупки: липчане стали больше стримить в ТЦ

У липчан вырос интерес к покупкам как в торговых центрах, так и в онлайн-магазинах. Об этом говорит анализ активности абонентов, проведенный с помощью обезличенной статистики big data специалистами МегаФона.

Ежедневно в моллах скачивают свыше тысячи гигабайт трафика, такой объем сравним с отправкой почти 150 «селфи» в минуту. Самыми посещаемыми днями традиционно являются выходные, а вот меньше всего горожане прогуливаются по магазинам в понедельник и четверг.

Наиболее интернет-активные абоненты делают покупки в торговых центрах «Ривьера», «Европа» и «Радуга». В них больше всего обмениваются информацией в мессенджерах, социальных сетях и выходят в интернет. Например, в «Радуге» с начала года пользователи стали на 24% чаще выходить в сеть.

«Торговые центры — городские места притяжения. Кроме посещения магазинов люди ходят в кафе, кинотеатры, игровые зоны. И для нас как оператора связи особенно важно обеспечить в них качественную связь и сервисное обслуживание. Мы открыли салон в ТЦ «Радуга», чтобы посетители могли выбрать тарифный план, получить консультацию, приобрести современные гаджеты, подключить самый быстрый в регионе интернет», — отмечает директор МегаФона в Липецкой области Иван Бувальцев.

Также жители Липецка стали проводить больше времени за покупками в сети. По данным оператора, трафик на популярных маркетплейсах с начала года увеличился на 4,5 раза. А интернет-магазин МегаФона в начале этого года посещали на 41% чаще, чем в прошлом.

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ПАО Мегафон.