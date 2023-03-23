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В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву
В Роспотребнадзоре по Московской области заявили, что в Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву. По месту пребывания заболевшего проведена дезинфекция.
"Специалистами управления незамедлительно начато эпидрасследование. Организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пациент госпитализирован в одно из лечебных учреждений Московской области. Ситуация находится на контроле специалистов, - отмечается на сайте Роспотребнадзора.
Также ведомство подчеркивает, что ранее опубликованная в СМИ и соцсетях информация о том, что заболевший успел покинуть столичный регион и был госпитализирован только по возвращении в Республику Чувашия, не соответствует действительности.
Ранее в Минздраве Чувашии сообщили, что в регионе был выявлен третий случай заражения сибирской язвой.
Последний заразившийся был найден в рамках проверки контактов первого заболевшего в регионе.
После того, как 15 марта в Цивильском округе Чувашии был обнаружен очаг опасной инфекции, глава республики Олег Николаев заявил, что угрозы распространения сибирской язвы на указанной территории нет. Это заявление было сделано 20 марта, - пишет "Газета.Ru".