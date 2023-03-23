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Объем покупок товаров для домашних животных на российских онлайн-площадках снизился на 15%

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#домашние животные #товары

Объем покупок товаров для домашних животных на российских онлайн-площадках снизился на 15% в январе - феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Россияне сокращают траты на товары для домашних животных, - говорится в данных платежных сервисов. По данным CloudPayments, за январь—февраль 2023 года относительно января—февраля 2022 года оборот таких товаров на онлайн-площадках снизился на 26%, количество трансакций — на 10%, а средний чек стал ниже на 18%, до 5,8 тыс. рублей, - пишет "Ъ".

По информации Tinkoff Data, за январь—февраль 2023 года сумма расходов на специализированных магазинах и сайтах в категории товаров для питомцев сократилась на 19%, число покупок — на 15% год к году.

В "Чек Индекс" оператора онлайн-касс "Платформа ОФД" отметили сокращение числа покупок в категории за этот период на 15% год к году.

По данным NielsenIQ, за январь—февраль 2023 года продажи кормов для собак в натуральном выражении в розничных сетях сократились на 7,9% год к году, лакомств для кошек и собак — на 11,7%. Продажи кормов для кошек выросли на 1,3% год к году.

По оценке NielsenIQ, 72% россиян владеют домашними животными.

В Россельхознадзоре в середине марта сообщали, что в РФ ввозятся корма для домашних животных с несоответствующим заявленному на этикетке составу, а также содержащие ГМ-компоненты. Проведенные в 2023 году инспекции производителей Франции, Италии и Испании показали, что ветслужбы указанных стран не принимают корректирующих мер, отмечали в Россельхознадзоре.

В российских кормах для питомцев эконом-сегмента импортные компоненты занимают около 5%, а в премиум-сегменте — до 30–40%, - отмечают эксперты. По их словам, в условиях общей потребительской экономии некоторые владельцы домашних животных также переводят питомцев на более дешевые корма или даже на натуральную еду. Снижение среднего чека также связывают с сокращением ассортимента диетических и лечебных кормов, стоимость которых была среди самых высоких в категории.
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#домашние животные #товары

Комментарии (1)

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сева

21 минуту назад
переводят питомцев на более дешевые корма или даже на натуральную еду. чтоб я так жил .на натуральной еде.
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