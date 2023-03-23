В России

17 минут назад

Грузопоток российских авиакомпаний в 2022 году упал в 2,5 раза из-за санкций

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#грузопоток #санкции

Из-за ограничений доступа на международные рынки грузопоток российских авиакомпаний упал почти на 60%, до 600 тыс. т, минимального уровня с 2001 года. 

Совокупный объем перевозки грузов (включая почту) российскими авиакомпаниями в 2022 году сократился на 59,42%, до 599,05 тыс. т. Информацию об этом Росавиация опубликовала в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

По этому показателю воздушный транспорт откатился примерно до уровня 2001 года, когда компании перевезли 614 тыс. т, и превысил уровень 2000 года — 547 тысяч, - передает РБК.

Подчеркивается, что перевозки пассажиров в прошлом году у авиакомпаний тоже сократились, но значительно меньше — на 14,21%, до 95,21 млн человек.

В других видах транспортировки грузов такого падения тоже не было. Согласно данным Росстата, общий объем перевозок грузов российскими транспортными компаниями в прошлом году снизился лишь на 1,2%, до 7,95 млрд т, за счет сокращения в первую очередь поставок по железной дороге на 3,7% (до 1,24 млрд т) и трубопроводным транспортом на 6% (до 1,1 млрд т). Но перевозки автотранспортом (самый распространенный вид), наоборот, повысились на 0,3% (до 5,51 млрд т).

В первой половине февраля пресс-служба генерального консульства России в китайском городе Харбин сообщила, что январь стал рекордным месяцем по объему перевозок грузов на российско-китайской границе.
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#грузопоток #санкции

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