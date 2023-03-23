Происшествия

сегодня, 11:01

49-летнего мужчину осудили за жестокое убийство: тело погибшего нашли с ножом во рту

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#убийство
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49-летнего мужчину осудили за жестокое убийство: тело погибшего нашли с ножом во рту

Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы.

Тербунский районный суд вынес приговор 49-летнему мужчине из деревни Ивановка за жестокое убийство собутыльника.

Напомним, 2 декабря прошлого года в частном доме в селе Ольшанка-2 Тербунского района была обнаружено тело 57-летнего мужчины с ножом во рту и колото-резаными ранениями груди.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, убийство произошло ещё 26 ноября. 49-летний мужчина из деревни Ивановка был в гостях у знакомого в Ольшанке-2. Мужчины вместе выпивали и поссорились. В результате гость нанёс хозяину не менее шести ударов ножом в туловище, лицо и рот и не менее двух ударов кулаками по лицу и груди.

Судмедэксперты пришли к выводу, что смерть мужчины наступила на месте происшествия от проникающего колото-резаного ранения задней поверхности груди слева с повреждением внутренних органов и развитием острой обильной кровопотери.

Подсудимый вину признал и рассказал, что пошёл к знакомому, чтобы отнести ему пачку макарон — мужчины давно общались и часто вместе ходили на подработки и выпивали. Мужчины и на этот раз выпили, поели картошку и колбасу. А потом хозяин стал оскорблять гостя, и, разгорячённый выпитой на двоих полуторалитровой бутылкой спиртного, встал из-за стола и даже ударил его. Тот стал наносить ответные удары и схватил нож, которым до этого резали колбасу. Началась борьба. В какой-то момент гость воткнул нож в открытый рот хозяина. После этого тот замолчал и отпустил одежду гостя. А тот как ни в чём не бывало ушёл из дома. После этого 2 декабря к нему домой приехали полицейские и 49-летний мужчина сразу во всё м сознался, написав явку с повинной.

В результате мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и с ограничением свободы на 2 года.
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#убийство
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Комментарии (2)

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Внушаемый

37 минут назад
Убил собутыльника -тире- водка убила собутыльника ! Куда же вы так бухаете ?Мозг-в разнос ! Психика -на помойку !!
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Мир сошел с ума

сегодня, 11:15
Жесть...
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