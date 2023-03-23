Навести порядок в убежище требуют через суд

Проблемы обнаружили не только в подвалах многоквартирных домов, но и в крупных убежищах.

В Елецкий городской суд с иском к одному из предприятий обратился прокурор города Ельца. Прокурор требует привести в порядок защитное сооружение гражданской обороны — убежище.



Как говорится в иске, на праве собственности предприятию принадлежит нежилое помещение, состоящее из четырёх этажей и подвала, в котором расположено убежище общей площадью 445 квадратных метров и вместимостью 650 человек. При проверке было установлено, что защитное сооружение не соответствует технико-эксплуатационным характеристикам и непригодно к эксплуатации в качестве убежища, не обеспечивает защиту от расчетных поражающих факторов



Как отмечают в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, прокуратура требует через суд обязать предприятие восстановить функционал защитно-герметических дверей, устранить повреждения покрытия стен и потолков, привести в исправное состояние системы канализации и вентиляции, провести капитальный ремонт электродвигателей, заменить фильтры-поглотители с истекшим сроком эксплуатации, устранить дефекты труб системы водоснабжения и сантехнического оборудования, провести капитальный ремонт дизельного генератора.

