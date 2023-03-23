В России

сегодня, 09:41

Росстат: 71,6% женщин в РФ хотят иметь одного или двух детей

83
#опрос #репродукция

По данным Росстата, в 2022 году большинство россиянок (71,6%) желали иметь одного или двух детей.

Росстат провел исследование, в рамках которого изучил репродуктивные планы граждан в 2022 году, - передает РБК.

Около 70% российских женщин хотят не более двоих детей, - говорится в результатах масштабного исследования, которое проводится Росстатом раз в пять лет и охватывает более 15 тысяч домохозяйств.

Помимо этого, зафиксированы рост востребованности контрацепции; снижение доли женщин, делающих аборты; а также увеличение доли россиянок, которым господдержка помогла принять решение о рождении ребенка.

По данным Росстата, в 2022 году большинство россиянок (71,6%) желали иметь одного или двух детей. В 2017 году таких было 65,3%. Но если доля высказавшихся за двоих по сравнению с 2017 годом почти не изменилась (чуть более 48%), то доля желающих иметь единственного ребенка увеличилась на 6 п.п. — с 17% в 2017 году до 23% в 2022 году. Параллельно сократилось число женщин, которые хотели бы стать многодетными матерями: россиянок, желающих иметь троих детей, стало меньше почти на 3 п.п. (18,9%), четверых — на 0,5 п.п. (2,9%), а пятерых и более — на 0,3 п.п. (1,9%). Кроме того, подросла доля женщин, которые в принципе не хотят иметь детей: на 0,4 п.п., до 2,4%.

Среднестатистическая россиянка в 2022 году хотела родить двоих детей, - заявил Росстат. Уточняется, что это желание зависело от ряда факторов, в том числе от возраста женщины, когда у нее рождается первенец. Женщины, у которых первый ребенок появился до 20 лет, в среднем хотят больше детей, чем те, которые родили впервые после тридцати.

Кроме того, желаемое количество детей связано с уровнем жизни и жилищных условий: женщины, которые оценивают эти параметры высоко, высказываются о желании иметь большее количество детей, чем те, у кого оценки ниже. Исследование Росстата показало, что в сравнении с 2017 годом желаемое количество детей сократилось у всех категорий россиянок, кроме 10% наиболее обеспеченных, однако и у них рост был незначительным — в пределах 0,1 п.п.

Средний возраст женщины при рождении первенца в 2018–2022 годах составил 26,75 года, второго ребенка (те же годы рождения) — 30 с половиной лет, а третьего — 33,1 года, следует из данных Росстата. Обычно женщина рожает третьего ребенка, когда она находится на пике своей профессиональной реализации, - прокомментировал эти данные глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По его мнению, на желание стать многодетной матерью отчасти может повлиять и государство. "Нужно таким образом настроить комплекс мер [поддержки], чтобы рождение ребенка не усложняло ее жизнь", — сказал он.

Средний возраст матери при рождении первенца чуть повысился по сравнению с исследованием 2017 года. Откладывание материнского дебюта — это общемировой тренд, обусловленный в том числе репродуктивной грамотностью и стремлением женщины получить высшее образование, построить карьеру до рождения детей, - поясняли демографы летом 2022 года.

В среднем требуется не менее двоих детей в семье, чтобы обеспечить естественный прирост населения в России, - сообщили в пресс-службе Росстата.
83
#опрос #репродукция

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Потребительские настроения россиян улучшились в ожидании инфляции будущего
#экономика #инфляция #потребители
Потребительские настроения россиян улучшились в ожидании инфляции будущего

13 минут назад

В России
Предлагается списывать кредиты погибшего или получившего инвалидность участника СВО с его родителей-...
#СВО #кредиты
Предлагается списывать кредиты погибшего или получившего инвалидность участника СВО с его родителей-...

вчера, 17:27

В России
Для участников СВО упрощается регистрация детей и браков
#СВО #регистрация
Для участников СВО упрощается регистрация детей и браков

вчера, 16:53

В России
В Брянской области при обстреле села повреждена производственная база с/х предприятия
#обстрел #Брянск
В Брянской области при обстреле села повреждена производственная база с/х предприятия

вчера, 16:09

В России
Многоквартирные дома строят охотнее, чем покупают
#рынок жилья #недвижимость
Многоквартирные дома строят охотнее, чем покупают

вчера, 15:26

В России
В Белгородской области в результате обстрела погиб сторож
#обстрел #Белгород
В Белгородской области в результате обстрела погиб сторож

вчера, 14:52

В России