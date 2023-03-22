Ельчанин угнал машину сожительницы

И получил условный срок.

Елецкий районный суд вынес приговор 39-летнему мужчине за угон автомобиля у своей гражданской жены.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе прошлого года мужчина тайком взял ключи от автомобиля «ВАЗ 21104» своей сожительницы, когда та спала. Он вытащил ключ от автомобиля из кармана платья женщины и решил доехать до пруда и искупаться. Незадолго до этого гражданские супруги проводили вместе время, выпивали.



Искупавшись, мужчина уснул в машине, хотя рассчитывал незаметно вернуть автомобиль. Но не успел — женщина, которая вообще никогда не разрешала сожителю садиться за руль своей машины, уже написала заявление об угоне.



В результате мужчину признали виновным в угоне без цели хищения и приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.



