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Ельчанин угнал машину сожительницы

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#угон #автомобиль
Ельчанин угнал машину сожительницы

И получил условный срок.

Елецкий районный суд вынес приговор 39-летнему мужчине за угон автомобиля у своей гражданской жены.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе прошлого года мужчина тайком взял ключи от автомобиля «ВАЗ 21104» своей сожительницы, когда та спала. Он вытащил ключ от автомобиля из кармана платья женщины и решил доехать до пруда и искупаться. Незадолго до этого гражданские супруги проводили вместе время, выпивали.

Искупавшись, мужчина уснул в машине, хотя рассчитывал незаметно вернуть автомобиль. Но не успел — женщина, которая вообще никогда не разрешала сожителю садиться за руль своей машины, уже написала заявление об угоне.

В результате мужчину признали виновным в угоне без цели хищения и приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

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#угон #автомобиль

Комментарии (2)

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Смех

11 минут назад
Гы, это просто надругательство)))
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Гы

46 минут назад
Таки угнал, или воспользовался машиной супруги, пока та спала? Имущество супругов разделить трудно. Пока он спит, а жена отхлебнула пива из холодильника - это кража, или как?
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