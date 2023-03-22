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сегодня, 13:37

Власти РФ упростили порядок размещения летних кафе

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#бизнес #кафе

Кабмин упрощает условия для ведения бизнеса в России.

Федеральный центр продолжает работу по упрощению условий для ведения бизнеса. Подписано постановление о расширении перечня объектов, для размещения которых не нужно оформлять права на земельные участки, - говорится на официальном сайте правительства.

Уточняется, что в обновлённый перечень вошли веранды для обустройства уличных кафе, а также площадки для размещения строительной техники и материалов при текущем или капитальном ремонте зданий.

Отмечается, что отныне владельцы ресторанов или кафе могут оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур. Это станет возможным при условии, что земля под новыми посадочными местами находится в государственной или муниципальной собственности и ранее не была предоставлена под другие цели. Данная мера позволит поддержать предпринимателей, работающих в сфере общественного питания.

Помимо этого, данная мера позволит быстрее проводить капитальный или текущий ремонт зданий, поскольку строители могут размещать необходимую технику и стройматериалы вблизи места проведения работ.
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#бизнес #кафе

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