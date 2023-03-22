В Тверской области двое молодых людей госпитализированы после ДТП с поездом

Один человек попал в реанимацию, а другой находится в коме после ДТП легковушки с поездом.





По данным ГИБДД, в результате аварии 23-летний водитель легковушки попал в реанимацию, а 17-летний пассажир находится в коме. За вторым потерпевшим направлен вертолет, который доставит его в Тверь. Утром 22 марта в Кесовой Горе Тверской области легковой автомобиль выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где её протаранил поезд. Машинист пытался применить экстренное торможение, но безуспешно, - пишет "МК" По данным ГИБДД, в результате аварии 23-летний водитель легковушки попал в реанимацию, а 17-летний пассажир находится в коме. За вторым потерпевшим направлен вертолет, который доставит его в Тверь.