В России

36 минут назад

В Тверской области двое молодых людей госпитализированы после ДТП с поездом

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#ДТП #поезд

Один человек попал в реанимацию, а другой находится в коме после ДТП легковушки с поездом.

Утром 22 марта в Кесовой Горе Тверской области легковой автомобиль выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где её протаранил поезд. Машинист пытался применить экстренное торможение, но безуспешно, - пишет "МК".

По данным ГИБДД, в результате аварии 23-летний водитель легковушки попал в реанимацию, а 17-летний пассажир находится в коме. За вторым потерпевшим направлен вертолет, который доставит его в Тверь.
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#ДТП #поезд

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