сегодня, 12:07
Овечкин стал пятым игроком в истории НХЛ, забившим 40 голов в возрасте старше 37 лет
Российский форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил очередной гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбус Блю Джекетс".
В матче против "Коламбус Блю Джекетс" россиянин отметился заброшенной шайбой и довел число голов в текущем регулярном чемпионате до 40. Для Овечкина нынешний сезон НХЛ является 18-м в карьере и 13-м, в котором он забросил минимум 40 шайб. 37-летний российский нападающий стал первым игроком в истории лиги, кому покорилось данное достижение. Прежний рекорд по числу сезонов НХЛ с 40 голами принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (12).
"Это довольно крутой момент. Не имеет значение, что это за рекорд. Это же рекорд, понимаете? Я просто стараюсь наслаждаться своим временем, стараюсь делать все, что в моих силах", - заявил сам спортсмен.
Овечкин с 820 голами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Рекордсменом лиги является Гретцки, в активе которого 894 шайбы.