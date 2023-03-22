В России

сегодня, 12:07

Овечкин стал пятым игроком в истории НХЛ, забившим 40 голов в возрасте старше 37 лет

66
#спорт #хоккей #Овечкин

Российский форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил очередной гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбус Блю Джекетс".

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин назвал довольно крутым тот факт, что он стал новым рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству регулярных сезонов с минимум 40 голами, - передает РИА Новости.

В матче против "Коламбус Блю Джекетс" россиянин отметился заброшенной шайбой и довел число голов в текущем регулярном чемпионате до 40. Для Овечкина нынешний сезон НХЛ является 18-м в карьере и 13-м, в котором он забросил минимум 40 шайб. 37-летний российский нападающий стал первым игроком в истории лиги, кому покорилось данное достижение. Прежний рекорд по числу сезонов НХЛ с 40 голами принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (12).

"Это довольно крутой момент. Не имеет значение, что это за рекорд. Это же рекорд, понимаете? Я просто стараюсь наслаждаться своим временем, стараюсь делать все, что в моих силах", - заявил сам спортсмен.

Овечкин с 820 голами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Рекордсменом лиги является Гретцки, в активе которого 894 шайбы.
66
#спорт #хоккей #Овечкин

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Тверской области двое молодых людей госпитализированы после ДТП с поездом
#ДТП #поезд
В Тверской области двое молодых людей госпитализированы после ДТП с поездом

34 минуты назад

В России
На Урале грузовик снес часть военного мемориала
#мемориал #осквернение
На Урале грузовик снес часть военного мемориала

сегодня, 10:56

В России
В Москве при пожаре в частном доме погибли 4 человека
#пожар
В Москве при пожаре в частном доме погибли 4 человека

сегодня, 10:04

В России
В России предложили запретить импорт пластиковых товаров

вчера, 18:09

В России
В типовых новостройках предложили ввести стандарты отделки

вчера, 18:08

В России
Минсельхоз заявил о подготовке программы по увеличению продажи российской рыбы в Африку
#рыба #экспорт
Минсельхоз заявил о подготовке программы по увеличению продажи российской рыбы в Африку

вчера, 16:56

В России