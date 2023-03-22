Гость украл у усманца телефон за 90 000 рублей

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

11 марта в Усмани в дежурную часть полиции обратился 36-летний мужчина, у которого из дома по улице Матросова украли смартфон за 90 000 рублей.



Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в краже подозревают 22-летнего мужчину. По версии следствия, 8 марта он был в гостях у знакомого — они праздновали Международный женский день. Когда хозяин отвлёкся, гость забрал дорогой телефон и ушёл домой.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.