Происшествия

49 минут назад

58-летний мужчина будет год и 8 месяцев расплачиваться за ложный донос на участкового

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#ложный донос #кража
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58-летний мужчина будет год и 8 месяцев расплачиваться за ложный донос на участкового

Он обвинил полицейского в краже двух ружей.

Тербунский районный суд вынес приговор 58-летнему жителю села за ложный донос на участкового: мужчина написал заявление, что полицейский якобы похитил у него два ружья.

Но в ходе проверки по этому заявлению выяснилось, что ружья были изъяты у мужчины вполне законно из-за того, что тот дважды привлекался к административной ответственности. Сам мужчина счёл поводы для привлечения к ответственности незначительными: первый раз он потерял паспорт, за что получил штраф в 500 рублей, второй раз — выпил в лесу 150 граммов водки и по пути домой его пьяным задержали полицейские.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области, мужчина признал вину частично и сообщил, что у него было разрешение на хранение двух гладкострвольных ружей ТОЗ-34ЕР и ИЖ-58М. 5 августа он ушёл из дома на огород, не закрыв дверь. Вернувшись, он обнаружил, что сейф, в котором хранились ружья, открыт и оружия в нём нет. Он позвонил в службу «112» и сообщил, что у него украли ружья и деньги. Оператор ответил, что ружья у него изъял участковый, но мужчина тогда позвонил в полицию и сообщил о краже. Пропавшие деньги — 50 000 рублей мужчина после нашёл у себя дома в другом месте.

За ложный донос мужчине суд назначил штраф в 100 000 рублей с рассрочкой выплаты на 1 год 8 месяцев, мужчина будет платить по 5 000 рублей ежемесячно.
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#ложный донос #кража
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