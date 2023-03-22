53 минуты назад
На Урале грузовик снес часть военного мемориала
Инцидент произошёл накануне утром. Информация направлена балансодержателю — муниципальному учреждению "Парк культуры и отдыха Березовского".
По всей видимости, грузовик не вписался в поворот и врезался в стену военного мемориала. После этого он скрылся.
В официальной группе Кедровки в соцсети "ВКонтакте" пояснили, что все произошло 21 марта. "Предположительно, специализированной техникой осуществлен наезд на одну из стен. Информация направлена балансодержателю — муниципальному учреждению "Парк культуры и отдыха Березовского". Подано заявление в местный отдел полиции о розыске лица, допустившего повреждение части памятного для поселка монумента", — говорится в сообщении администрации поселка.
Местные чиновники также призвали откликнуться всех тех, кто стал очевидцем ДТП.