В России

53 минуты назад

На Урале грузовик снес часть военного мемориала

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#мемориал #осквернение

Инцидент произошёл накануне утром. Информация направлена балансодержателю — муниципальному учреждению "Парк культуры и отдыха Березовского".

В поселке Кедровка Свердловская область водитель грузовика снес одну из стен комплекса в честь победы в Великой Отечественной войне и уехал, - передает Lenta.ru.

По всей видимости, грузовик не вписался в поворот и врезался в стену военного мемориала. После этого он скрылся.

В официальной группе Кедровки в соцсети "ВКонтакте" пояснили, что все произошло 21 марта. "Предположительно, специализированной техникой осуществлен наезд на одну из стен. Информация направлена балансодержателю — муниципальному учреждению "Парк культуры и отдыха Березовского". Подано заявление в местный отдел полиции о розыске лица, допустившего повреждение части памятного для поселка монумента", — говорится в сообщении администрации поселка.

Местные чиновники также призвали откликнуться всех тех, кто стал очевидцем ДТП.




70
#мемориал #осквернение

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