Общество

сегодня, 10:25

На улице Полетаева спасли от подтопления дом

412
#паводок #половодье
2
На улице Полетаева спасли от подтопления дом

Жители Заречья сообщили о подтоплении приусадебного участка.

Накануне жители Заречья сообщили о подтоплении приусадебного участка и угрозе подтопления дома на улице Полетаева. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, воду с приусадебного участка оперативно откачали.

Кроме того, 21 марта спасатели также выезжали в районы Силикатного и Ниженки. Были обследованы улицы 20-го Партъсъезда, Маяковского, Ледовая, но везде ситуация спокойная, угрозы подтопления нет. В Липецке пик паводка пройден.

Такие же позитивные прогнозы по области. По данным ГУ МЧС России по Липецкой области, ситуация уровень воды в Матырском водохранилище находится в пределах нормального подпорного уровня. На реках области наблюдаются незначительные колебания уровня воды в пределах средних многолетних значений. За прошедшие сутки уровень воды в реке Быстрая Сосна в Ельце упал на 33 сантиметра. В реке Дон в Данкове — на 48 сантиметров. В реке Дон в Задонске — на 7 сантиметров, уровень воды в реке Воронеж в Липецке не изменился.
412
#паводок #половодье
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке к осени достроят три кладбища
#кладбища #благоустройство
В Липецке к осени достроят три кладбища

5 минут назад

Общество
Мэрия Липецка собирается научить горожан чистоте
#благоустройство
16
Мэрия Липецка собирается научить горожан чистоте

сегодня, 10:29

Общество
Липчане протоптали через кустарник свежеблагоустроенного сквера привычные дорожки
#сквер. благоустройство #прарвила дорожного движения
22
Липчане протоптали через кустарник свежеблагоустроенного сквера привычные дорожки

сегодня, 10:09

Общество
Сегодня в Липецке: где найти дополнительный заработок и как заплатить алименты
#Сегодня в Липецке
26
Сегодня в Липецке: где найти дополнительный заработок и как заплатить алименты

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: автомобиль главы района разбился в ДТП, хладокомбинат на грани банкротства, и мора...
#вечЁрка #ДТП #хладокомбинат
9
Липецкая вечЁрка: автомобиль главы района разбился в ДТП, хладокомбинат на грани банкротства, и мора...

вчера, 20:23

Общество
В районе Коровино отключат холодную воду
#отключения
3
В районе Коровино отключат холодную воду

вчера, 18:05

Общество