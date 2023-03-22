На улице Полетаева спасли от подтопления дом

Жители Заречья сообщили о подтоплении приусадебного участка.

Накануне жители Заречья сообщили о подтоплении приусадебного участка и угрозе подтопления дома на улице Полетаева. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, воду с приусадебного участка оперативно откачали.



Кроме того, 21 марта спасатели также выезжали в районы Силикатного и Ниженки. Были обследованы улицы 20-го Партъсъезда, Маяковского, Ледовая, но везде ситуация спокойная, угрозы подтопления нет. В Липецке пик паводка пройден.



Такие же позитивные прогнозы по области. По данным ГУ МЧС России по Липецкой области, ситуация уровень воды в Матырском водохранилище находится в пределах нормального подпорного уровня. На реках области наблюдаются незначительные колебания уровня воды в пределах средних многолетних значений. За прошедшие сутки уровень воды в реке Быстрая Сосна в Ельце упал на 33 сантиметра. В реке Дон в Данкове — на 48 сантиметров. В реке Дон в Задонске — на 7 сантиметров, уровень воды в реке Воронеж в Липецке не изменился.

