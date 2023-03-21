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51 минуту назад

«Газпром» установил исторический рекорд по поставкам газа в КНР по «Силе Сибири»

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#газ #рекорд

Общие поставки российского топлива составили 2,7 млрд м3.

"Газпром" установил новый рекорд суточных поставок Китаю по газопроводу "Сила Сибири", - сообщает пресс-служба российской компании в своем Телеграм-канале.

"20 марта заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" существенно превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

Отмечается, что первые трубопроводные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года. В 2020 году они составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза – до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году, - передает РИА Новости.

Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут – на 50 миллиардов кубометров в год – прорабатывается.
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#газ #рекорд

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