РСПП

59 минут назад

На площадке РСПП состоялась очередная встреча участников HR-клуба

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#HR-клуб
На площадке РСПП состоялась очередная встреча участников HR-клуба

На площадке Липецкого отделения Российского союза промышленников и предпринимателей состоялся очередной HR-завтрак, который проходил в онлайн – формате и собрал более 40 участников. 

Перед разными компаниями стоят разные задачи по организации клиентского сервиса. Как организовать клиентский сервис в компании? Как клиентский сервис поможет удержать клиентов? Как он связан со стадиями жизненного цикла компании? и многое другое. Для получения ответов на все эти вопросы был приглашен опытный и компетентный спикер, HR-эксперт, бизнес-тренер, ментор для ТОП-менеджеров Борисенко Анна, которая осветила основы построения сервисной модели в компании.

Анна рассказала, что клиентский сервис  заключается в поддержке клиентов с первых этапов взаимодействия с ними до окончания сотрудничества, а также помогает удерживать клиентов и за счёт этого увеличивать доходы компании. Подробно остановилась на организации клиентского сервиса в зависимости от стадии жизненного цикла компании, определив ключевые задачи.

Современное состояние общества, доступность информации, рыночные отношения, относительное изобилие товара и его предложений, а, значит, неминуемая борьба за покупателя ставят перед бизнесом жесткое условие: чтобы компания была стабильна, устойчиво «стояла на ногах», была конкурентоспособна и успешно развивалась, ей необходимо не только производить качественный продукт, но также вкладываться в клиентский сервис. Ведь даже если клиент доволен продуктом, но недоволен сервисом, это может стать угрозой бизнесу.

Поэтому  качественный сервис важен в конкурентной борьбе, это возможность и одно из условий успешности бизнеса через повышение конкурентоспособности и создание базы постоянных, лояльных и надежных потребителей.

Подводя итоги встречи, участники HR-клуба высказали пожелание на следующей встрече подробнее остановиться и разобрать метрики, критерии оценки качества уровня клиентского сервиса.

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#HR-клуб

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