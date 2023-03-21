Происшествия

сегодня, 13:08

Липчанка загорелась от газовой плиты

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#ожог
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Липчанка загорелась от газовой плиты

Пенсионерка делала ингаляцию над кастрюлей, которая грелась на конфорке.

В областной ожоговый центр госпитализирована 84-летняя липчанка, которая получила сильные ожоги, делая ингаляцию. При этом кипяток она на себя не опрокидывала. Женщина делала ингаляцию над кастрюлей, которая стояла на включенной газовой плите.

Пенсионерка не сразу заметила, как огонь от конфорки перекинулся на её халат. В результате одежда на женщине загорелась.

Как GOROD48 рассказал заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пожилая липчанка поступила в больницу с сильными ожогами лица, шеи, туловища и руки.

У пациентки — ожоги 8-9% тела, ожоговый шок. Состояние женщины тяжёлое.
980
#ожог
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