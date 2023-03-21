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Турция возобновила транзит санкционных товаров в РФ с рядом ограничений

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#Турция #транзит #санкции

С 17 марта турецкие партнеры сообщают о восстановлении работы системы оформления транзита.

Турция отказалась полностью возобновить транзит санкционных товаров в Россию — теперь поставки идут с рядом ограничений, - пишет "Ъ" со ссылкой на логистов.

Уточняется, что транзит больше нельзя оформить на вещи из США и Канады, а также отдельные категории товаров вне зависимости от страны производства.

20 марта компаниям РФ удалось оформить транзит и в аэропорту, и на автогрузовых терминалах, но только на товары производства Евросоюза. Оформление грузов из США с указанием в качестве страны назначения "Россия" заблокировано, - рассказал гендиректор "Оптималог" Георгий Властопуло.

Также ранее власти Турции распространили среди компаний список товаров, которые запрещено экспортировать в РФ, - заявил глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу. По его словам, запрет начал действовать с 1 марта. Его подтвердили еще два источника.

Российские логисты опасаются введения постоянных ограничений на некоторые группы товаров.

По мнению Георгия Властопуло, к прежней схеме свободного пропуска транзита Турция уже вряд ли вернется.

Он видит два наиболее вероятных сценария развития событий. Первый — проблемы с транзитом разрешатся, но с ограничениями на товары двойного назначения или товары, произведенные в США, Канаде, Японии, Тайване (пока проблемы есть только с «Америкой»), второй — Турция окончательно закроет транзит.

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#Турция #транзит #санкции

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