Происшествия

45 минут назад

Подростка подозревают в краже из строящегося дома на 60 000 рублей

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#кража
Подростка подозревают в краже из строящегося дома на 60 000 рублей

Парень проходил мимо строящегося дома и увидел, что на гараже нет кровли.

Ещё 9 марта в Грязинском районе в полицию обратился 45-летний мужчина, у которого из строящегося дома украли сварочный аппарат, сварочную маску, шуруповерт, болгарку, строительный миксер, четыре колеса (зимнюю резину с литыми дисками), мойку высокого давления, огнетушитель, удлинитель и электрический чайник - всего имущества на 60 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в краже подозревают 17-летнего подростка.

По версии следствия, парень проходил мимо строящегося дома и увидел, что на гараже нет кровли. Тогда он он залез на крышу и, оторвав деревянную обрешетку, спустился внутрь гаража, откуда похитил всё, что показалось ему ценным.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
231
#кража

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